пиломатериалы минск

LesGrad: пиломатериалы в Минске по доступной цене

Планируете строительство загородного дома или бани? Хотите создать уют, обшив балкон евровагонкой? Или всегда мечтали о деревянном поле? Компания Lesgrad – это пиломатериалы в Минске под любой проект и кошелек. Широкий выбор древесных пород и большое разнообразие в сфере и применении. Звоните и рассказывайте для чего вы хотите купить пиломатериалы. Мы поможем сориентироваться в нашем ассортименте продукции.

Из каких пород деревьев можно купить пиломатериалы в Минске?

Компания LesGrad занимается не только продажей пиломатериалов, но производством. Наши мастера работают с лиственными и хвойными породами древесин. Свои брусья и доски мы изготавливаем из:

Дуба. Древесина-эталон: высокая прочность, долговечность, красота текстуры, устойчивость к воде и повреждениям микробов. Применяется в строительстве, во внутренней и внешней отделках, производстве мебели.

Ясеня. По прочности, твердости, вязкости и богатству текстуры ясень не уступает дубу. Пиломатериалы из ясеня универсальны и подходят для изготовления мебели, напольных покрытий, элементов интерьера, перил, оконных рам, вагонки.

Лиственницы. Древесина отличается прочностью и устойчивостью к загниванию и воздействию грибков и живых микроорганизмов. Лиственная порода деревьев популярна в использовании во влажной местности.

Сосны. Порода характеризуется мягкой структурой. Применяется для возведения несущих конструкций и внутренней отделки помещений.

Ели. Мягкая текстура древесины не покрывается трещинами и требует обязательной защиты от гниения. Порода ели подходит для внутренней декоративной отделки жилого помещения.

Липы. Порода этой древесины мягкая с низкой износостойкостью. Не повреждается грызунами и хорошо сохраняет тепло. Идеально подходит для постройки бани и подсобного помещения, чистовых «тихих» полов на вторых и последующих этажах в доме.

Ольхи. Особенность ольховой древесины в том, легкая и мягкая порода под воздействием воды набирает невероятную прочность. Поэтому ольховые пиломатериалы используют для строения колодцев и подворных помещений, изготовления бочек и внутреннего обустройства бань.

Березы. Прочный, легкий пиломатериал с красивой структурой широко применяется для производства мебели. Возможность имитации дорогих пород деревьев объясняет популярность использования березы во внутренней отделке.

Не все породы деревьев универсальны. Поэтому перед покупкой пиломатериалов определитесь с их применением, позвоните и наши мастера помогут подобрать нужные.

Виды пиломатериалов в Минске

Компания LesGrad работает на рынке пиломатериалов с 2012 года. Мы перерабатываем практически все породы древесины, владеем тонкостями технологического процесса, на собственном оборудовании проводим распил материалов.

У нас можно заказать пиломатериалы разной степени обработки:

Необрезные пиломатериалы – кора и сучки отсутствуют, но есть необработанные участки. Обрезные пиломатериалы – бревно имеет прямоугольную форму со спиленными дефектными боковыми частями. Строганные пиломатериалы – полное отсутствие шероховатостей на одной или более граней.

Мы предлагаем купить в Минске пиломатериалы разные по форме и размерам:

Брус. Популярный строительный материал прямоугольной или квадратной формы. Традиционно брус используется для возведения несущих конструкций, лестниц, окон, дверей. Толщина и ширина бруса – больше 10 см.

Доска. Материал получается из продольного распила брусьев и бревен толщиной менее 10 см. Самый распространенный пиломатериал и в производстве, и в быту. Доска отличается по степени обработки поверхности и кромок и подразделяется на несколько видов: паркетная доска: поверхность из элитной древесины, нижний слой – древесина грубой обработки; инженерная доска: поверхность из натуральной древесины, нижний слой из фанеры; террасная доска: изготавливается из легкой и прочной древесины лиственницы; вагонка или обшивочная доска: для внутренней и внешней отделки используются твердые и мягкие, хвойные и лиственные породы деревьев.

Блок-хаус. Материал является разновидностью горбыля, но с наличием выступов и пазов на краях для скрепления в строительных работах. Используется для отделки фасада зданий. Сохраняет тепло и обладает шумоизоляционными свойствами. Блок-хаус можно дополнительно отполировать и покрасить лаком.

И другие

Мы ориентированы на потребности всех клиентов и стараемся каждую позицию предложить в разной ценовой категории от класса «С» до экстра-класса.

Для промышленных производств, а также при проведении строительных и отделочных работ требуются разные типы, размеры, структуры и формы пиломатериалов. Поэтому своим клиентам мы предлагаем собственное производство, качество и выбор. В Минске купить пиломатериалы выгодно в компании LesGrad.